Premio America giovani per il talento universitario a Federica Rotulo

È stata insignita del premio "America giovani per il talento universitario”, promosso dalla Fondazione Italia-Usa. Federica Rotulo, 26 anni, di Aragona è stata ricevuta dal presidente del Libero consorzio comunale Giuseppe Pendolino. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a 1000 giovani talenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Premio “America Giovani” per il talento universitario all'atessana Chiara MennaL'amministrazione comunale di Atessa si congratula con la giovane concittadina premiata a Roma dalla Fondazione Italia Usa come “neolaureata di...

Talento universitario, Sofia De Pascali conquista il Premio America Giovani: "Un traguardo importante, voglio realizzare i miei sogni"Dopo il diploma al Liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena nel 2022, con lo studio delle lingue inglese, tedesco e russo, De Pascali ha intrapreso...