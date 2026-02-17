Premio America Giovani per il talento universitario all' atessana Chiara Menna

Chiara Menna, giovane Atessana, ha ricevuto il premio “America Giovani” perché si è distinta per il suo talento all'università. La Fondazione Italia Usa ha scelto di premiarla per le sue ottime performance accademiche. La ragazza ha ottenuto il riconoscimento durante una cerimonia tenutasi a Roma, davanti a molti studenti e rappresentanti istituzionali.

L'amministrazione comunale di Atessa si congratula con la giovane concittadina premiata a Roma dalla Fondazione Italia Usa come "neolaureata di eccellenza" L'amministrazione comunale di Atessa celebra la giovane concittadina Chiara Menna che ha ricevuto il premio "America Giovani" per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia Usa.