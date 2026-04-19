Manchester City-Arsenal oggi in Premier League dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi si gioca il match tra Manchester City e Arsenal, due tra le squadre più in forma della Premier League, con una partita che potrebbe influenzare la classifica generale. L'incontro si terrà in orario pomeridiano e sarà trasmesso in diretta sia in tv che attraverso piattaforme di streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio, con alcune variazioni rispetto alle ultime gare.

Lo scontro al vertice tra Manchester City e Arsenal deciderà le sorti della Premier League: dove vedere il big match del calcio inglese in diretta tv e streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

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A ranar Lahadi, manyan kungiyoyin wallon afa na Ingila, Manchester City da Arsenal, za su fafata a wata muhimmiyar wasa da ka iya zama mai tasiri wajen tantance wanda zai lashe kofin Premier League. Wannan wasa mai cike da tarihi da gasa mai zafi facebook

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