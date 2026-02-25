Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek | ecco quali sono

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica ‘I migliori ospedali del mondo 2026’ pubblicata da Newsweek e giunta alla sua ottava edizione. Quest’anno sono stati valutati oltre 2.500 ospedali, con un riconoscimento speciale assegnato alle 250 migliori istituzioni a livello mondiale. I primi cinque premiati sono la Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), il Toronto General-University Health Network (Toronto), la Cleveland Clinic (Cleveland), il Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma) e il Massachusetts General Hospital (Boston). I 12 ospedali italiani nella classifica dei ‘migliori al mondo’ sono invece il Policlinico universitario Gemelli di Roma (alla posizione 33), l’Istituto clinico Humanitas (51), l’Ospedale San Raffaele di Milano (57), il Policlinico S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

