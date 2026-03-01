Preghiera della sera 1 Marzo 2026 | Mi affido a Te Signore

Nella preghiera della sera del 1 marzo 2026, si invita a affidare il riposo alla Santissima Trinità attraverso una preghiera che mira a liberare da affanni e a preparare al risveglio con la presenza divina nel cuore. La testimonianza si rivolge a chi sceglie di affidarsi a Dio prima di dormire, sperando in un risveglio carico di forza spirituale.

Affida il tuo riposo alla Santissima Trinità. Recita la preghiera della sera per scuotere ogni affanno e risvegliarti domani con la forza della presenza di Dio nel cuore. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Nel momento che precede il sonno lasciamo andare le fatiche della giornata per consegnarci al silenzio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

