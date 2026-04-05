In questa sera del 5 aprile 2026, si celebra la festa di Pasqua con una preghiera che riconosce la vittoria di Cristo sulla morte. La preghiera esprime gratitudine per i benefici ricevuti e chiede di accogliere nel cuore la pace portata dal Risorto. La celebrazione si conclude con l’invocazione di una notte tranquilla, sotto lo sguardo di colui che ha portato salvezza all’intera umanità.

Cristo è risorto, la morte è vinta! In questa solennità di Pasqua, rivolgiamo la nostra preghiera della sera per accogliere nel cuore la pace del Risorto e invocare una notte serena sotto lo sguardo luminoso di Colui che ha salvato il mondo. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Grazie, Signore, per il giorno di oggi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 5 Aprile 2026: ti ringrazio Signore per ogni bene compiuto

Preghiera della sera, 20 Febbraio 2026: “Ti ringrazio di questa giornata”Concludi la giornata con la preghiera della sera “Ti ringrazio di questa giornata”.

Preghiera della sera, 2 Aprile 2026: chiediamo la grazia di essere fedeli al SignoreTi rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui...

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Da Gaza, la preghiera di pace per tutta l’umanità Le celebrazioni pasquali nella parrocchia della Sacra Famiglia Michela Ravizza e Francesca Sabatinelli, L’Osservatore Romano x.com

` – Nelle ultime parole del Signore sulla Croce, la Chiesa contempla l’abbandono fiducioso al Padre e il compimento dell’opera della salvezza. Preghiera presieduta da . facebook