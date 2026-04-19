Precipita per 30 metri in una forra mentre taglia la legna e muore | chi era la vittima

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto per circa 30 metri in una forra mentre stava tagliando la legna in un bosco. L’incidente si è verificato ieri mattina in un’area boschiva di Frasseneto, nel comune di Forni Avoltri. La vittima risiedeva nel medesimo comune e l’incidente è stato segnalato alle autorità poco dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

È Fulvio Casabellata, 59 anni, residente nel comune di Forni Avoltri, la vittima dell’incidente avvenuto nella mattinata di, ieri sabato 18 aprile 2026, in un bosco a Frasseneto.L’incidente è avvenuto poco dopo le 9, mentre l’uomo si trovava nel bosco insieme al nipote per tagliare la legna.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaTragedia nella mattina di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa, dove un anziano di 78 anni ha perso la vita mentre tagliava dei ceppi di legno con una... Tignale: tronco crolla, uomo muore sul colpo mentre taglia legnaUna tragedia improvvisa ha segnato la mattinata di martedì 3 marzo 2026 a Tignale, nei boschi della località Fornaci. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Escursionista 20enne precipita per 30 metri e perde la vita davanti all’amico; Val di Fassa, precipita per 30 metri durante la scalata di Punta Grohmann: morto un alpinista; Precipita dalla parete sud di Punta Grohmann e muore a 19 anni; E' Fulvio Casabellata la vittima del tragico incidente nel bosco: è precipitato per 30 metri in una forra davanti agli occhi del nipote. Precipita per venti metri, 17enne morto in val VerzascaInfortunio mortale in val Verzasca: un 17enne è morto precipitando da un dirupo per venti metri. varesenews.it Precipita per 30 metri. Grave operaio trentennePaura e apprensione nel primo pomeriggio di ieri per un incidente drammatico che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Un operaio trentenne è precipitato con un mezzo da lavoro in una scarpata ed è ... lanazione.it Val di Fassa, precipita da Punta Grohmann e muore: la vittima è il diciannovenne David Domanegg - facebook.com facebook Precipita escursionista: è in codice rosso x.com