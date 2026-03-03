Tignale | tronco crolla uomo muore sul colpo mentre taglia legna

Martedì 3 marzo 2026 a Tignale, nei boschi di Fornaci, un uomo stava tagliando legna quando un tronco è improvvisamente crollato, causando la sua morte sul colpo. La scena si è svolta in modo rapido e senza preavviso, lasciando senza vita la persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una tragedia improvvisa ha segnato la mattinata di martedì 3 marzo 2026 a Tignale, nei boschi della località Fornaci. Un uomo di 48 anni ha perso la vita sul colpo dopo essere stato colpito alla testa da un tronco d'albero crollato mentre tagliava la legna. L'incidente è avvenuto in una zona impervia e di difficile accesso, dove la vittima stava lavorando su un terreno di sua proprietà, senza che si trattasse di un infortunio legato a un rapporto di lavoro dipendente. Il dramma si è consumato con violenza immediata, lasciando i soccorritori senza possibilità di intervento salvifico. I sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di un'eliambulanza, hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, nato nel 1977. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli cade in testa un tronco mentre taglia la legna: morto sul colpo?Tragedia a Tignale, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita nei boschi in località Fornaci.

Travolto da un tronco mentre taglia un albero, uomo viene scaraventato in un canale e muore sul colpoUn uomo di 71 anni, Giacomo Casagrande è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio in un’area...