Incidente al porto di Pozzuoli Ioffredo SI | Basta fatalità serve un cambio radicale sulla sicurezza

Un incidente si è verificato al porto di Pozzuoli, attirando l'attenzione sulle condizioni di sicurezza dell’area. Un rappresentante del sindacato ha dichiarato che occorre intervenire con urgenza per modificare le misure di prevenzione e protezione, evitando che si ripetano situazioni di rischio. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione delle infrastrutture portuali e sulla prevenzione degli incidenti.

Incidente al porto di Pozzuoli, Ioffredo: “Serve un cambio radicale sulla sicurezza, basta tragedie sfiorate”. « L’incidente avvenuto ieri nel porto di Pozzuoli rappresenta un episodio gravissimo che ha coinvolto tre operai, colpiti da una gru durante le operazioni di lavoro per l’installazione del pontone», esordisce Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana. L’intervento in questione rientra nel piano straordinario del governo per garantire la funzionalità dello scalo, pesantemente condizionato dal fenomeno del bradisismo. Ioffredo non nasconde lo sconcerto per l’ennesima tragedia sfiorata: « Provo una rabbia... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Articoli correlati Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: operaio in condizioni gravissimeIl 37enne è rimasto ferito a Pozzuoli durante il montaggio del pontone galleggiante anti-bradisismo. Leggi anche: Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è grave Contenuti utili per approfondire Incidente al porto di Pozzuoli Ioffredo... Temi più discussi: Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: tre feriti; Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli; Pozzuoli, incidente al porto: operaio in coma; Grave incidente sul lavoro al porto di Ravenna: marittimo di 65 anni ferito da un cavo. Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è graveUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna, mercoledì 25 marzo, al Porto di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: il bilancio è di tre operai feriti, uno dei quali in maniera ... fanpage.it Incidente al porto di Pozzuoli: le condizioni di Angelo, l'operaio 39enne rimasto gravemente feritoÈ rimasto colpito in maniera violentissima alla testa e al volto dalla catena staccatasi da una gru. Si trova all'ospedale Santa Maria delle Grazie ... napolitoday.it Oltre l'orbita, contro il destino: 58 anni fa il misterioso incidente di Jurij Gagarin | FOTO - facebook.com facebook Nel tragico incidente aereo di 27 anni fa la suocera di John ha perso due figlie, Carolyn e Lauren Bessette x.com