Colognola incendio al terzo piano | i vigili del fuoco intervengono con l’autoscala -Foto

Questa mattina a Bergamo, in via Keplero, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere un incendio scoppiato al terzo piano di un edificio. Le fiamme hanno interessato un appartamento e i pompieri sono arrivati con l’autoscala. Nessuno è rimasto ferito, ma l’appartamento è stato dichiarato inagibile. La causa del rogo ancora non si conosce.

IL ROGO. Fiamme in un appartamento di via Keplero a Bergamo nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. Nessun ferito. Un incendio si è sviluppato intorno alle 14.30 in un appartamento di via Keplero nel quartiere di Colognola a Bergamo. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine, che hanno raggiunto l'appartamento anche utilizzando un'autoscala. L'incendio sarebbe scaturito dalla camera da letto di un appartamento al terzo piano di un condominio di via Keplero, abitato da una giovane di 30 anni che in quel momento non era in casa.

