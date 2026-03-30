doppia evasione dal pratello presi ragazzini

Due minorenni sono riusciti a evadere dall’istituto del Pratello, approfittando delle impalcature presenti nei cantieri del tribunale dei minori. Questa è la seconda fuga in breve tempo dallo stesso istituto, che ha portato all’arresto dei due ragazzi. Le autorità stanno indagando sulle modalità di evasione e sulle eventuali responsabilità legate alla sicurezza del complesso.

Ancora una volta sono state le impalcature dei lavori al tribunale dei minori a facilitare la fuga di due ragazzini detenuti all’ istituto minorile del Pratello. I due diciassettenni di origine nordafricana, arrampicandosi sulla struttura durante l’ora d’aria, sono da lì arrivati fino al tetto e poi ridiscesi e fuggiti nella strada. Uno è stato ripreso subito; il compare è stato arrestato a Forlì dopo un paio d’ore. Erano circa le 14 quando i due diciassettenni hanno approfittato della circostanza ‘favorevole’ e sfruttando un momento in cui non erano notati dagli agenti della penitenziaria, sono scappati. Subito è scattato l’allarme: il primo ragazzino non è riuscito neppure ad allontanarsi da via del Pratello, bloccato dai poliziotti della penitenziaria e delle Volanti della Questura; l’ora d’aria per il secondo è stata un po’ più lunga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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