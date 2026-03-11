L’ex attaccante ha dichiarato di non aver mai avuto rimpianti per aver giocato in Serie B con la Juventus, sottolineando la sua esperienza in quella stagione. Ha anche commentato la situazione legata al rinnovo di Vlahovic, affermando di non essere sicuro e che preferirebbe un attaccante come Lewandowski. Le sue parole sono state riportate dalla redazione di JuventusNews24.

Calciomercato Juve: i 6 obiettivi per rinforzare la rosa. Tutti i nomi condivisi con Spalletti Calciomercato Juve: i riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz valgono come la Champions. La situazione Balzarini: «Vlahovic vuole restare a Torino e ha detto una cosa al club. Ecco quanto gli offre la Juve» Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. Licina? Ha grandi qualità sia tecniche che morali» Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagatta Canzi: «Fiorentina scoglio impegnativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Trezeguet: «Mai pentito di essere sceso in B con la Juve. Rinnovo Vlahovic? Non sono sicuro, prenderei Lewandowski»

Articoli correlati

Leggi anche: Trezeguet: "Vlahovic? Mah, non ho ancora capito se è da Juve... io prenderei Lewandowski a zero"

Vlahovic Juve, rinnovo possibile? Questo fattore potrebbe essere decisivo. Ecco di cosa si trattaCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi.

Aggiornamenti e notizie su Rinnovo Vlahovic

Juventus, cresce l’ottimismo per il rinnovo di VlahovicLa Juventus, dopo aver valutato diverse alternative sul mercato, sta riconsiderando con attenzione la posizione di Dusan Vlahovic. Le piste che portavano a profili come Loïs Openda e Jonathan David ... it.blastingnews.com

Juventus, ma il rinnovo di Vlahovic è ancora possibile? Dipende da due fattoriMa il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è ancora possibile? Il centravanti è ancora fuori per infortunio e tutto tace sul fronte del prolungamento del suo rapporto con i bianconeri. Secondo ... m.tuttomercatoweb.com