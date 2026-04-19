POS e registratori | scadenza domani ecco come evitare le sanzioni

Domani scade il termine per gli esercenti commerciali che devono aggiornare e regolarizzare la connessione tra i sistemi di pagamento elettronico e i registratori telematici. La scadenza riguarda tutti coloro che devono conformarsi alle nuove normative in vigore e che, fino a questa data, devono completare gli adempimenti richiesti per evitare eventuali sanzioni. La data limite è fissata per lunedì 20 aprile 2026.

Gli esercenti commerciali che devono regolarizzare la connessione tra i propri sistemi di pagamento elettronico e i registratori telematici hanno tempo solo fino a domani, lunedì 20 aprile 2026. La scadenza riguarda chi ha messo in funzione strumenti già operativi all’inizio dell’anno o attivati nelle prime settimane di quest’anno, obbligando le attività a completare l’abbinamento virtuale tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Questa misura, che trova il suo fondamento normativo nella legge di Bilancio 2025, impone che ogni operazione effettuata dal 1° gennaio 2026 sia tracciata attraverso questo collegamento digitale. ha iniziato a...🔗 Leggi su Ameve.eu

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