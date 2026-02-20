Pos e scontrini ecco chi può evitare l’abbinamento con i registratori telematici

Le Entrate chiariscono chi può evitare di collegare POS e scontrini ai registratori telematici, spiegando le procedure da seguire. La guida e il manuale dettagliato forniscono indicazioni precise per chi vende prodotti come tabacchi, carburanti o altri beni e servizi. Alcuni commercianti, infatti, possono richiedere deroghe o modalità alternative per adempiere agli obblighi fiscali. L’attenzione si concentra sulle diverse categorie di attività che, in determinate condizioni, possono semplificare l’operazione. La normativa si applica a molte imprese che operano nel settore commerciale e dei servizi.

Obbligo di abbinamento tra Pos e registratori telematici ma non per tutti. In vista della data, che sarà resa nota a giorni, per la procedura telematica di allineamento tra terminali dei pagamenti elettronici e quelli che una volta si chiamavano registratori di cassa per gli scontrini, le Entrate chiariscono con una guida, un manuale operativo, i suggerimenti pratici e 24 Faq le modalità con cui andrà effettuato il collegamento per dare risposte ai dubbi degli operatori. La guida delle Entrate chiarisce che non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (le cosiddette «vending machine»), quelli relativi alla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

