Portogallo a tinte azzurre | Bagnoli e Franzoni firmano una domenica d’oro nel Boulder giovanile

Nel Portogallo si sono svolte le finali maschili di Coppa Europa Boulder nelle categorie U17 e U19, portando ottimi risultati per l’Italia. Durante la domenica, i rappresentanti italiani si sono distinti con due vittorie e un secondo posto, contribuendo a rendere i podi azzurri molto colorati. Questi risultati testimoniano la crescita del settore giovanile italiano in questa disciplina.

Arrivano segnali fortissimi dal Portogallo per l’arrampicata giovanile azzurra. Nelle finali maschili di Coppa Europa Boulder U17 e U19, l’Italia ha colorato i podi con due successi pesanti e un secondo posto che confermano la qualità del vivaio. A brillare più di tutti sono stati Giovani Bagnoli e Pietro Franzoni, entrambi capaci di salire sul gradino più alto nelle rispettive categorie in una giornata che ha visto gli azzurri protagonisti fino in fondo. Nella categoria U19 Giovanni Bagnoli ha completato un weekend di altissimo livello. Dopo aver chiuso davanti a tutti le qualifiche, si è confermato anche in finale, restando al comando con 3 top, 1 zona e 84.🔗 Leggi su Sportface.it

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