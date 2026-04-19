Porto di Levante ecco la nuova illuminazione

Sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione nel Porto di Levante, un intervento che ha visto la sostituzione e l’aggiornamento dei sistemi di illuminazione esistenti. L’obiettivo principale è stato quello di migliorare la sicurezza e la visibilità nell’area portuale, uno dei punti di riferimento più importanti della città. Ora, l’impianto di illuminazione è stato rinnovato e potenziato, rendendo il porto più accessibile anche di sera.

Conclusi i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione al Porto di Levante, intervento mirato a migliorare la sicurezza e la fruibilità di uno dei luoghi più rappresentativi della città. Il progetto ha previsto l’installazione di nuovi punti luce nelle aree finora carenti, l’illuminazione dedicata della statua di Sant’Andrea e il potenziamento dell’illuminazione nel parcheggio pubblico del Lungomare Mameli, che presentava criticità in termini di visibilità notturna. Gli apparecchi installati, di ultima generazione, garantiscono un ridotto inquinamento luminoso, elevata resistenza all’ambiente marino e alti standard di efficienza energetica, nel rispetto delle normative vigenti, dei criteri Dark Sky e dei Criteri Ambientali Minimi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto di Levante, ecco la nuova illuminazione Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano Notizie correlate Ponte Monumentale: ecco la nuova illuminazione scenograficaLa nuova illuminazione scenografica del Ponte Monumentale in via XX Settembre è entrata in funzione. Lavori per la nuova illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo: "Nuova luce"Proseguono i lavori per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Porto di Levante, ecco la nuova illuminazione; Meteo in Liguria, torna il sole. Ecco quando; Sestri: Interventi a favore della pesca, ecco perché abbiamo votato sì; Cagliari, la nuova passeggiata sul porto presa d'assalto nel weekend: le immagini. Porto, ok al nuovo parcheggio crociere: sosta al Terminal di Levante. Il progettoNel Seno di Levante c’è un edificio bianco con la scritta Cruise Terminal – Check In, una banchina in cemento ampia e vuota, il porto sullo sfondo con i suoi silos, le gru, le sagome delle navi ... quotidianodipuglia.it Porto di Sestri Levante: approvato progetto di riqualificazione per i pescatori professionisti Il Consiglio Comunale di Sestri Levante ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell'area portuale destinata alla pesc - facebook.com facebook