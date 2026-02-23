Ponte Monumentale | ecco la nuova illuminazione scenografica

La nuova illuminazione scenografica del Ponte Monumentale in via XX Settembre è stata attivata questa sera, grazie al lavoro dei tecnici di Aster. La decisione di aggiornare le luci è stata presa per valorizzare il monumento e migliorare la sicurezza notturna. L’accensione ha attirato l’attenzione di molti passanti, che hanno potuto ammirare il nuovo gioco di luci. L’intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione urbana della zona.

La nuova illuminazione scenografica del Ponte Monumentale in via XX Settembre è entrata in funzione. L’accensione, realizzata dai tecnici di Aster, si è svolta questa sera alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante. "L’intervento valorizza ulteriormente uno dei luoghi simbolo del centro cittadino grazie a un sistema illuminotecnico studiato per mettere in risalto le architetture del ponte e rendere lo spazio urbano più fruibile nelle ore serali" scrive il Comune in una nota. Il Ponte Monumentale è tornato recentemente a essere libero dai ponteggi dopo circa cinque anni di lavori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

