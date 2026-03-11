Emmsì a Milano | arte e acqua per salvare il lago

A Milano, presso la Franco Angeli Academy, si terrà una mostra dedicata all’evoluzione del personaggio Emmsì. L’evento presenta opere e installazioni che uniscono arte e acqua, con l’obiettivo di sensibilizzare sul salvataggio del lago. La mostra si svolgerà nei prossimi giorni e sarà aperta al pubblico. La manifestazione coinvolge artisti e esperti che si occupano di tematiche ambientali.

Una mostra dedicata all’evoluzione del personaggio Emmsì si terrà a Milano presso la Franco Angeli Academy. L’evento, che parte venerdì 20 marzo e prosegue fino al 27 marzo, unisce arte e sensibilizzazione ambientale attraverso opere d’arte e laboratori per i giovani. Il progetto nasce dalla penna di Fabrizio Chierichetti, noto anche come Pabryoda, e racconta il viaggio immaginario di un essere caduto dalla Luna nel lago di Como. La narrazione non è solo intrattenimento, ma diventa uno strumento educativo per spiegare l’importanza dell’acqua come risorsa vitale. L’iniziativa include la presentazione del libro Il viaggio di Emmsì, edito da La Strada per Babilonia, e punta a creare consapevolezza ecologica nei visitatori più giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Da personaggio lunare a guardiano delle acque: a Milano la prima mostra sull’evoluzione artistica di EmmsìDal 20 al 27 marzo presso la FrancoAngeli Academy di Milano (Bicocca) sarà ospitata la mostra Emmsì – Il Guardiano delle Acque, dedicata all’evoluzione artistica del personaggio nato dal pennello di ... milanotoday.it

