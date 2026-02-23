Cade dalla bici e si schianta contro una recinzione | 18enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto dalla bicicletta e aver sbattuto contro una recinzione. La causa è stata una perdita di controllo durante una corsa in strada. L’incidente è avvenuto a metà mattina nella frazione di Pagnano, dove i passanti hanno chiamato i soccorsi. Il giovane è stato portato d’urgenza in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine.

Brutto incidente questa mattina a Pagnano, frazione di Merate: il giovane ha perso il controllo del mezzo e picchiato con violenza la testa Incidente a metà mattina nella frazione meratese di Pagnano. Un ragazzo di 18 anni è infatti caduto mentre era in sella alla propria bicicletta, andando a sbattere con violenza e procurandosi serie lesioni. Il giovane si trovava in via San Remigio quando, forse a causa della ghiaia sull'asfalto, ha perso il controllo del mezzo a due ruote in discesa ed è finito contro una recinzione a bordo strada. Il 18enne ha riportato una ferita alla testa e avrebbe perso molto sangue. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

