La targa della discordia sindaco nella bufera

La polemica sulla targa dedicata a Giovà continua a scuotere il Comune di Sangiorgio. L’amministrazione ha deciso di mettere una lapide per onorare Giovà, ma il testo scritto sopra ha fatto infuriare alcuni cittadini. La frase “A Giovà lu gemello, per aver difeso la sangiorgesità... sempre co le ma” ha sollevato molte critiche, accusata di essere troppo irriverente e poco rispettosa. La questione diventa ancora più calda, mentre il sindaco si trova nel mirino delle opposizioni e dei residenti.

"A Giovà lu gemello, per aver difeso la sangiorgesità. sempre co le ma" questo il singolare ed ardito testo della targa di riconoscimento che l'amministrazione comunale ha inteso dedicare a Giovà. Un personaggio molto conosciuto dai sangiorgesi e da loro facilmente individuabile dalla breve dedica riservatagli dall'amministrazione. La notizia della consegna della targa in occasione della festa di compleanno del citato personaggio si è diffusa rapidamente in città conquistando la scena della visibilità e di un dibattito gonfio di critiche, riferite quasi a giustificare l'uso delle mani in difesa della sangiorgesià.

