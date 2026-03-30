Durante una serata in una trattoria vicino a Coverciano, il cuoco ha pubblicato sui social alcune foto di una cena con un ex calciatore noto per aver indossato la maglia di una squadra rivale. Le immagini sono poi finite nel dibattito online dei tifosi, alimentando reazioni tra le diverse fazioni. La vicenda ha portato a discussioni tra tifoserie e ha suscitato attenzione sui social network.

Galeotta fu la serata consumata al tavolo di una nota trattoria nelle vicinanze di Coverciano. E galeotte furono una serie di foto pubblicate dal titolare, Paolo Bacciotti, sui suoi profili social e finite in pasto al tribunale del tifo in Rete. La colpa? Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, seduto al tavolo con il nemico e fa niente che nella realtà si trattasse solo di un momento di svago dentro la lunga e tesa settimana dello spareggio mondiale che vede impegnata la nazionale di Gattuso. Il nemico sarebbero i nazionali dell’Inter e soprattutto Alessandro Bastoni, quello della simulazione e del rosso a Kalulu nell’ultimo derby d’Italia delle polemiche e dei fischi e delle contestazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La cena della discordia: Locatelli con gli interisti fa infuriare gli juventini (ma è una buona notizia)

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