Un episodio di violenza si è verificato nel quartiere Ponticelli di Napoli, dove un uomo di 46 anni è rimasto ferito durante una rapina in via dei Bronzi di Riace. Secondo quanto riferito, l’individuo ha tentato di difendere il padre coinvolto nella rapina e è stato colpito con un coltello. La vittima è stata successivamente medicata presso l’Ospedale del Mare.

Aggressione in via dei Bronzi di Riace, a Napoli, nel quartiere Ponticelli: l’uomo è stato medicato all’Ospedale del Mare. Paura nella tarda serata di ieri a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove un uomo di 46 anni è rimasto ferito durante una tentata rapina. I carabinieri della PMZ Poggioreale sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove la vittima si era recata per ricevere cure. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, l’uomo si trovava in via dei Bronzi di Riace insieme al padre quando due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il telefono all’anziano. Il 46enne sarebbe intervenuto per difenderlo, provocando la reazione dei presunti rapinatori che lo avrebbero colpito al braccio sinistro con un coltello.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ponticelli, tenta di difendere il padre durante una rapina: 46enne ferito con un coltello

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