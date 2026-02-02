Ferito in un agguato durante una serata in centro | rapina finisce con l’uso di un coltello e percosse

Un giovane di 21 anni è stato ferito durante una rapina in centro. La serata si è trasformata in un’aggressione con coltello e botte. L’uomo, originario di Civitanova ma residente nel Fermano, è stato subito portato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come siano andate le cose e chi abbia agito.

Un giovane di 21 anni, originario di Civitanova ma residente nel fermano, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito con coltellate e percosse durante una serata in centro. L’incidente è avvenuto tra le tre e le quattro del mattino, nella zona sud della città, poco fuori da un locale frequentato da giovani. Il ragazzo, insieme a un amico, era uscito dal locale quando è stato fermato da un gruppo di quattro giovani stranieri, di origine maghrebina. I malviventi, secondo quanto ricostruito, gli hanno chiesto delle sigarette. Dopo un rifiuto, la situazione è degenerata rapidamente: uno di loro ha estratto un coltello, minacciando la vittima e chiedendo denaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferito in un agguato durante una serata in centro: rapina finisce con l’uso di un coltello e percosse. Approfondimenti su Civitanova Marche Brutale rapina in strada: ragazzo ferito con un coltello Rapina con coltello puntato alla gola di una commessa in un centro benessere di Parma, arrestati 3 giovani La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Civitanova Marche Argomenti discussi: Sparatoria a Bitonto, agguato serale in periferia: 30enne ferito; Bitonto, agguato nel centro storico: 30enne ferito a braccio e gamba con arma fuoco; Agguato armato ai Quartieri Spagnoli, 22enne ferito a colpi di pistola; Napoli, la guerra dei ragazzi ai Quartieri Spagnoli: esplosi dieci colpi, ferito un giovane. Agguato a Bitonto, uomo ferito a colpi di arma da fuocoUn uomo di 30 anni è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri non lontano da un supermercato alla periferia di Bitonto, in provincia di Bari. La vittima ha riportato fe ... trmtv.it Sparatoria a Bitonto, agguato serale in periferia: 30enne feritoL'uomo avrebbe poi raggiunto l'ospedale San Paolo di Bari con colpi di arma da fuoco subiti a un braccio e a una gamba. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'episodio ... baritoday.it #Agguato nel #Casertano: 48enne ferito a colpi di #pistola | https://shorturl.at/aHT82 - facebook.com facebook Sparatoria a Bitonto, agguato serale in periferia: 30enne ferito x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.