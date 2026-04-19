Pontedera ancora una delusione Non basta il gol di Kabashi nel finale

A Pontedera, la squadra ha subito una sconfitta contro la Sambenedettese, nonostante un gol di Kabashi nel finale. La partita si è giocata in uno stadio dove si sono verificati diversi episodi che hanno caratterizzato l’incontro. La squadra padrona di casa ha concluso la gara con un risultato negativo, nonostante il tentativo di recupero nel finale. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati deludenti nelle ultime giornate.

La notizia migliore della sconfitta di ieri sera sul campo della Sambenedettese, uno stadio dove il Pontedera non tornava dal campionato di Serie C 1967-68 (chiuso anch’esso con la retrocessione.) è che ora manca una sola partita (l’inutile derby col Livorno domenica prossima) e poi questo strazio sarà finito. Finalmente questa sciagurata stagione, sicuramente la peggiore degli ultimi 25 anni, libererà i tifosi granata da una sofferenza settimanale che dura da agosto, da 35 partite. Chi di dovere, nel club, dovrà riflettere bene sugli errori fatti, resettare e ripartire per riscattare possibilmente subito un’annata sportivamente tragica....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, ancora una delusione. Non basta il gol di Kabashi nel finale Notizie correlate Leggi anche: Bis di annunci per il Pontedera: Braglia in panchina, in mezzo al campo torna Kabashi Leggi anche: Reggiana: la primavera oggi in trasferta contro l’albinoleffe. Kabashi ha firmato per il Pontedera Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pontedera, ancora una delusione. Non basta il gol di Kabashi nel finale; Il Pontedera guarda già al futuro. BR Football Italia rassicura: Impegno fermo in qualsiasi categoria; Pontedera, dopo la retrocessione parla la proprietà brasiliana: un altro comunicato – Presto vi diremo tutto; Delusione Torres, con il Gubbio termina senza reti: 0-0 – LA DIRETTA. Pontedera, ancora una delusione. Non basta il gol di Kabashi nel finaleLa notizia migliore della sconfitta di ieri sera sul campo della Sambenedettese, uno stadio dove il Pontedera non tornava dal campionato di Serie C 1967-68 (chiuso anch’esso con la retrocessione…) è c ... lanazione.it Diretta | Sambenedettese Pontedera (risultato finale 2-1): Mbambi non basta! (Serie C, 18 aprile 2026)Diretta Sambenedettese Pontedera streaming video tv: difficilmente i marchigiani eviteranno il playout, i toscani sono invece già retrocessi. ilsussidiario.net Samb-Pontedera 2-1, rossoblù sfatano il "Riviera" e ora sperano nel miracolo salvezza facebook