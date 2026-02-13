Bis di annunci per il Pontedera | Braglia in panchina in mezzo al campo torna Kabashi

Il Pontedera ha annunciato ufficialmente che Piero Braglia guiderà la squadra, dopo aver scelto lui per la sua lunga esperienza e i successi passati. La società ha confermato anche il ritorno di Kabashi in campo, puntando su di lui per rinforzare l’attacco. Braglia, che ha già allenato diverse squadre di livello, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Kabashi, invece, si prepara a tornare in formazione dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per alcune settimane.

Adesso è anche ufficiale: Piero Braglia è il nuovo allenatore del Pontedera. Questo il comunicato con cui la società granata ha reso noto i dettagli dell'accordo con il tecnico maremmano: “Allenatore di grande esperienza, con un passato anche in categorie superiori, è noto nel panorama calcistico nazionale per carisma e competenza. Nel suo curriculum figurano oltre 1000 panchine tra Serie B e Serie C, impreziosite dalla conquista di quattro promozioni in Serie B alla guida di Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia. L'US Città di Pontedera rivolge a mister Braglia un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su bis annunci

PONTEDERA – Nuovo cambio in panchina in casa Pontedera dopo il ko nell’infrasettimanale nello scontro salvezza con il Forlì.

Italia Viva ha approvato il bilancio e si è unita alla maggioranza in Campidoglio, rafforzando il governo di Gualtieri.

Ultime notizie su bis annunci

Argomenti discussi: Nino Frassica al Festival di Sanremo? L'indiscrezione che porta il comico verso il bis (anzi tris) sul palco dell'Ariston; Il caso 41 bis e i silenzi di Delmastro: non risponde alla Nuova Sardegna; Bis d’oro per Lollobrigida, vince anche nei 5000; Altro che modello Caivano, dopo oltre un anno al Quarticciolo i cantieri sono tutti fermi.

Non solo la SP38 della Forra: dopo l’annuncio della Provincia di Brescia sulla chiusura dal 2 febbraio al 13 marzo, Anas comunica anche la chiusura notturna della galleria “Campione” sulla SS45 bis per lavori - facebook.com facebook