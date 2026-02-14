Reggiana | la primavera oggi in trasferta contro l’albinoleffe Kabashi ha firmato per il Pontedera

Elvis Kabashi lascia la Reggiana e si trasferisce al Pontedera, che lotta per evitare la retrocessione nel girone B di Serie C. La firma è arrivata giovedì sera, e il centrocampista spera di dare una spinta alla squadra toscana nelle ultime partite di campionato. Oggi, la Reggiana affronta in trasferta l’Albinoleffe, mentre Kabashi si prepara a debuttare con il nuovo club.

Elvis Kabashi riparte dal Pontedera, ultima nel girone B di Serie C. L'ex centrocampista della Reggiana, svincolato dopo le tre stagioni in maglia granata, ha firmato giovedì sera con i toscani. In estate sembrava vicinissimo all'accordo con l'Ascoli, ma poi l'affare non andò in porto. L'ingaggio del classe '94 albanese è arrivato in concomitanza con altri profondi cambiamenti per il Pontedera. Dopo la sconfitta per 2 a 0 a Forlì, il club ha infatti esonerato il tecnico Banchieri e il suo vice, l'ex granata Miftah. Al loro posto è stato ingaggiato il veterano Piero Braglia. Primavera. Trasferta bergamasca per la Primavera della Reggiana, a caccia alle 14,30 del terzo successo di fila.