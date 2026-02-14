Reggiana | la primavera oggi in trasferta contro l’albinoleffe Kabashi ha firmato per il Pontedera

Da sport.quotidiano.net 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elvis Kabashi lascia la Reggiana e si trasferisce al Pontedera, che lotta per evitare la retrocessione nel girone B di Serie C. La firma è arrivata giovedì sera, e il centrocampista spera di dare una spinta alla squadra toscana nelle ultime partite di campionato. Oggi, la Reggiana affronta in trasferta l’Albinoleffe, mentre Kabashi si prepara a debuttare con il nuovo club.

Elvis Kabashi riparte dal Pontedera, ultima nel girone B di Serie C. L’ex centrocampista della Reggiana, svincolato dopo le tre stagioni in maglia granata, ha firmato giovedì sera con i toscani. In estate sembrava vicinissimo all’accordo con l’Ascoli, ma poi l’affare non andò in porto. L’ingaggio del classe ’94 albanese è arrivato in concomitanza con altri profondi cambiamenti per il Pontedera. Dopo la sconfitta per 2 a 0 a Forlì, il club ha infatti esonerato il tecnico Banchieri e il suo vice, l’ex granata Miftah. Al loro posto è stato ingaggiato il veterano Piero Braglia. Primavera. Trasferta bergamasca per la Primavera della Reggiana, a caccia alle 14,30 del terzo successo di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

reggiana la primavera oggi in trasferta contro l8217albinoleffe kabashi ha firmato per il pontedera

© Sport.quotidiano.net - Reggiana: la primavera oggi in trasferta contro l’albinoleffe. Kabashi ha firmato per il Pontedera

Bis di annunci per il Pontedera: Braglia in panchina, in mezzo al campo torna Kabashi

Il Pontedera ha annunciato ufficialmente che Piero Braglia guiderà la squadra, dopo aver scelto lui per la sua lunga esperienza e i successi passati.

Serie A, dopo il ko con la Reggiana. Varese, trasferta dura. A Trento per reagire

Dopo la sconfitta con la Reggiana, la Pallacanestro Varese si prepara a una trasferta difficile a Trento.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Primavera 2. Reggiana, tutti i movimenti di mercato della squadra allenata da Andrea Costa; Primavera, il mercato invernale: cinque innesti e altrettante uscite; Settore Giovanile: i risultati del weekend; Primavera 2 – I risultati della 18° giornata e le classifiche aggiornate.

reggiana la primavera oggiBaby: i granatini arrivano dalla bella vittoria con la Pro Vercelli e in casa del Cittadella cercano il quinto risultato utile di fila. Costa vuole il bis dai ragazzi della ...Dopo la bella vittoria interna della scorsa settimana con la Pro Vercelli, la Primavera della Reggiana viaggia alla volta ... sport.quotidiano.net

reggiana la primavera oggiBaby granata: domani l’Under 17 impegnata nel derby con il Modena. L’U14 sfida il Cesena. La Primavera ospita la Pro Vercelli. Costa cerca la prima vittoriaComincia oggi alle 13,30 il week end del settore giovanile della Reggiana, con la sfida interna della Primavera. I ... sport.quotidiano.net