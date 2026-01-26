Il mondo del soccorso dice addio a Rita Pampanini pioniera del 118 e formatrice di tanti volontari

Il mondo del soccorso saluta Rita Pampanini, figura pionieristica del 118 e stimata formatrice di volontari. Dopo una lunga malattia, si è spenta oggi, 26 gennaio, a Camerano. La sua esperienza e dedizione hanno contribuito a migliorare il servizio di emergenza nella regione, lasciando un importante patrimonio nel settore.

CAMERANO – Un altro lutto colpisce il mondo del soccorso dorico. Dopo la scomparsa di Roberto Sordoni avvenuta la settimana scorsa, oggi, lunedì 26 gennaio, è venuta a mancare Rita Pampanini dopo una lunga malattia. Pampanini, infermiera, ha infatti prestato servizio per anni alla centrale operativa del 118, tanto da esserne una pioniera, così come all’elisoccorso “Icaro”. Ma in un’occasione come questa, seppur triste, non può certo essere dimenticata la sua attività di formazione dei soccorritori volontari e le ore di servizio prestate alla Croce Gialla di Camerano. Negli ultimi anni ha lavorato all’Azienda sanitaria territoriale di Camerino.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su rita pampanini

Milos Raonic ha comunicato ufficialmente il suo ritiro dal tennis professionistico.

Il mondo del calcio romagnolo piange la perdita di Oreste Pelliccioni, noto come

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su rita pampanini

Argomenti discussi: Al via il Patto per il sistema dell’emergenza-urgenza tra la Regione e le organizzazioni di volontariato regionali Anpas, Croce Rossa e Misericordie; Volontari cercasi: la Misericordia di Marradi lancia un corso per nuovi soccorritori; I Vigili del fuoco concorrono al dispositivo di soccorso e sicurezza dalla tappa tarvisiana della Coppa del Mondo di Sci femminile | Corpo Nazionale dei; Ci sono sempre meno volontari, le associazioni di soccorso e assistenza in seria difficoltà.

Overwatch x Rescue: il costo del soccorso lo pago ioL’azienda americana collabora con le reti di soccorso pubbliche e private di 220 Paesi. E con l'abbonamento rimborsa i costi per il recupero. montagna.tv

Il soccorso alpino salvò escursionista dopo 4 arresti cardiaci: ora il caso viene studiato nel mondoUn salvataggio in Piemonte diventa un caso di studio internazionale: il gruppo sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese ha pubblicato su una rivista scientifica ScienceDirect un ... torino.repubblica.it

Camerano, soccorritori in lutto per la scomparsa di Rita Pampanini x.com

Silvana Pampanini Buon Appetito! - facebook.com facebook