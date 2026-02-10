Oliveto Lario anziano cade sul sentiero | soccorso nel buio

Un uomo di 82 anni è caduto sul sentiero a Oliveto Lario e è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri. Era in un’area difficile da raggiungere, ma i soccorritori sono intervenuti rapidamente e l’hanno aiutato a tornare a casa. La caduta è avvenuta in condizioni di scarsa visibilità, nel buio.

Intervento di oltre due ore in una zona impervia. L'uomo trasportato all'ospedale Sant'Anna dall'elisoccorso Un uomo di 82 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 febbraio, dopo essere caduto al suolo lungo un sentiero in ambiente impervio a Oliveto Lario. L'intervento, che ha richiesto l'impiego di diverse squadre di soccorso e l'utilizzo del verricello dell'elisoccorso, si è concluso con il trasporto del ferito all'ospedale Sant'Anna di Como. L'allarme è scattato alle ore 16:51 quando l'uomo è caduto ferendosi lungo un sentiero poco lontano da via Sumpiazzo, area che collega Vassena a Oliveto Lario.🔗 Leggi su Leccotoday.it

