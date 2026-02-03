Ponte sulla Bure disagi senza fine | Costante transito di mezzi pesanti

Il ponte sulla Bure continua a creare problemi. I residenti di Pontenuovo vivono ogni giorno con mezzi pesanti che passano senza sosta, spesso senza rispettare le regole. Le istituzioni non hanno ancora trovato soluzioni definitive, e i disagi restano invariati. La segnaletica è carente e i controlli latitano, lasciando la gente in difficoltà.

Sul ponte nulla di nuovo, le istituzioni competenti non danno risposte e la gente del Pontenuovo continua a soffrire i soliti disagi: costante transito irregolare di mezzi pesanti, segnaletica inadeguata e mancanza di controlli. Questa l'ennesima denuncia da parte di Stefano Boni, un residente del Pontenuovo che si fa portavoce della comunità che da troppo tempo "attende risposte". "Sono trascorsi mesi – fa notare Stefano Boni – di comunicati, incontri, impegni dichiarati e promesse, eppure la situazione è rimasta invariata". La quotidianità di Pontenuovo resta immutata: un ponte fragile e sottoposto a sollecitazioni continue, violazioni ricorrenti del divieto di transito dei mezzi pesanti, una viabilità sulla Sp5 Montalese che continua a mettere a rischio la sicurezza dei residenti.

