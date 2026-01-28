I lavori per la seconda fase del ponte sulla Bure a Pontenuovo sono in attesa di una svolta. Gli operai aspettano ancora l’autorizzazione ufficiale dal Genio Civile, senza la quale non possono partire. La decisione sembra ormai vicina, ma finché non arriva il via libera, tutto resta in stand-by. La speranza è che nelle prossime settimane si possa dare il via ai lavori e sistemare definitivamente il ponte.

"Attendiamo che arrivi l’autorizzazione del genio civile per iniziare i lavori al ponte sulla Bure del Pontenuovo ". L’assessore alla viabilità della Provincia di Pistoia Lisa Amidei spiega che la ditta incaricata è pronta a organizzare il cantiere non appena sarà giunto il via libera del Genio Civile che è necessario perché i lavori si dovranno svolgere nell’alveo del torrente Bure. E’ la seconda fase dell’opera di messa in sicurezza del ponte. L’intervento previsto riguarda la riparazione strutturale di una spalla del ponte, che presenta una lesione visibile anche dalla strada. Il progetto era stato approvato il 3 settembre scorso e i lavori sono stati assegnati tre mesi fa, il 17 ottobre scorso, dopo una procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Start della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte sulla Bure, la seconda fase: "Aspettiamo il sì del Genio Civile"

