Ponte sul Sinello chiuso la Lega attacca | Cittadini abbandonati nel silenzio della Provincia

Dopo settimane dalla chiusura del ponte sul fiume Sinello, la strada rimane ancora chiusa senza che siano stati presi immediati interventi. La Provincia non ha comunicato tempistiche di riapertura e i cittadini si trovano a dover affrontare disagi quotidiani senza risposte chiare. La situazione continua a suscitare polemiche da parte dei rappresentanti locali, che contestano la mancanza di interventi tempestivi e di informazioni ufficiali.

“A distanza di numerosi giorni dalla chiusura del ponte sul fiume Sinello, la situazione resta inaccettabile”. È la denuncia di Pierfrancesco Galante, vice segretario provinciale della Lega Chieti, e Nicola Generoso, commissario cittadino della Lega Monteodorisio.Il riferimento è al ponte situato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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