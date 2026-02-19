Sabotaggi sulle linee ferroviarie Morrone Lega attacca | Silenzio preoccupante della sinistra
Morrone della Lega denuncia un silenzio preoccupante della sinistra dopo i sabotaggi alle linee ferroviarie. Secondo l’esponente leghista, il Governo non interviene con decisione contro chi tenta di destabilizzare il sistema di trasporto pubblico. Le azioni vandaliche, spesso attribuite a gruppi antagonisti e anarchici, mettono a rischio la sicurezza dei pendolari. Morrone chiede maggiore attenzione e interventi concreti per contrastare queste minacce, che minano la stabilità e l’ordine pubblico in diverse regioni. La polemica si accende mentre si intensificano gli episodi di sabotaggio.
Così il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che in viaggio su un convoglio dell’alta velocità ha girato un video commentando i recenti sabotaggi sulle linee ferroviarie “L’attenzione del Governo e del Ministero dei Trasporti è altissima per garantire sicurezza contro i rischi provocati da antagonisti, anarchici e perfino ‘incensurati’, fan degli scontri di piazza e della protesta più accesa, che sembrano puntare a sovvertire l’ordine costituito e le regole democratiche con la violenza e atti di sabotaggio. Non sentiamo tuttavia alcuna condanna forte e aperta dalla sinistra e questo, sinceramente, è preoccupante”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
