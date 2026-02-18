CSM di Airola chiuso ‘La Rete Sociale’ attacca | Pazienti abbandonati da tre giorni

Il Centro di Salute Mentale di Airola è stato chiuso da tre giorni, causando l’abbandono di molti pazienti. La decisione, presa senza preavviso, ha lasciato senza assistenza persone già fragili e in cura da tempo. ‘La Rete Sociale’ denuncia la situazione e accusa le autorità locali di aver agito senza comunicare correttamente. La presidente Serena Romano sottolinea come questa chiusura crei disagi concreti, con utenti che si trovano improvvisamente senza supporto. La vicenda ha suscitato forte clamore nella comunità locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa de ‘ La Rete Sociale’, a firma della presidente Serena Romano, che interviene sulla chiusura del CSM di Airola. “Un portone sbarrato che non lasciava dubbi: il Centro di Salute Mentale di Airola ieri era proprio chiuso, anche se non c’era un cartello per informare i pazienti di avere interrotto il servizio pubblico alla popolazione della Valle Caudina. E’ il terzo giorno, dunque, che l’assistenza è interrotta: che i pazienti sono rimasti letteralmente abbandonati a se stessi. Nessun medico, infermiere o psicologo rimasto a presidiare il territorio: tutto questo per un’assurda decisione del management della Asl che ha stabilito – dopo un’ispezione del coordinatore Cavalli – che la sede di Airola, nella valle Caudina, era inadeguata e di trasferire i pazienti in quella di Puglianello in Valle Telesina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

