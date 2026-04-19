Domenica 19 aprile 2026 si è svolta nel pomeriggio la “Walk for the Cure”, una passeggiata solidale organizzata dalla Pro Loco di Ponte insieme a Komen Italia. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di cittadini, con molti che si sono uniti per sostenere la campagna di prevenzione. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino, coinvolgendo diverse fasce di età e creando un’atmosfera di collaborazione e sensibilizzazione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ponte, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei tumori del seno, unendo sport, socialità e solidarietà. Il raduno si è tenuto presso la stazione di Ponte, sede della Pro Loco, da cui i partecipanti sono partiti alle ore 15:00. Il percorso si è snodato lungo via G. Ocone e via Ripagallo fino a raggiungere piazza XXII Giugno, dove si è svolta una pausa con ristoro e momenti dedicati alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, accompagnati dai saluti istituzionali. Successivamente, la camminata è proseguita verso via Taverna e via Roma, per concludersi nuovamente in via Stazione, dove si è tenuto un momento finale di convivialità, carico di significato e partecipazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ponte, successo per la “Walk for the Cure”: grande partecipazione alla passeggiata solidale per la prevenzione

Notizie correlate

Torna a Genova la Sausage Walk Italia, la passeggiata solidale dei bassottiDopo l'esordio in Italia un anno fa, torna la Sausage Walk Italia, ovvero la passeggiata dei bassotti: l'evento si svolgerà in contemporanea in tante...

Grande partecipazione per la XV passeggiata ecologica “Salvaguardiamo n’copp Arena”Si è svolta oggi, 17 aprile, la XV edizione della Passeggiata Ecologica “Salvaguardiamo n’copp Arena”, appuntamento ormai tradizionale per la...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Terni e Istanbul: ponte di solidarietà. Successo per la serata turca del Leo Club; Sirmione 2026: il piano di gestione dei flussi supera con successo la prova del ponte di Pasqua - Radio Bruno; San Teodoro: successo per la prima serata di Casa Cumuna tra Sardegna e Corsica; Il commercialista ponte tra impresa e credito: successo a Regalbuto per L’Impresa in Banca.

Il commercialista ponte tra impresa e credito: successo a Regalbuto per L’Impresa in BancaIl commercialista come guida strategica tra rating, accesso al credito e vincoli normativi: dialogo e collaborazione tra professionisti e banca per sostenere le PMI ... lasicilia.it

Comitato Ponte subito, soddisfatti per la manifestazione a MessinaGrande soddisfazione per lo straordinario successo della manifestazione 'L'ora del ponte', che ha trasformato piazza Unione Europea, davanti a Palazzo Zanca, nel cuore pulsante di un Sud che ha ... ansa.it

Scorcio del Po e del Ponte Vittorio Emanuele.Torino. facebook

Una splendida mattinata per una passeggiata per incontrare gli amici al Roseto comunale… Ponte Fabricio #Roma x.com