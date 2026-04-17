Grande partecipazione per la XV passeggiata ecologica Salvaguardiamo n’copp Arena

Oggi a Cesa si è tenuta la XV edizione della passeggiata ecologica “Salvaguardiamo n’copp Arena”, un evento che coinvolge ogni anno numerosi cittadini. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Culturale CesaRinasce ASD e ha visto una grande partecipazione di persone di tutte le età, che hanno camminato insieme lungo il percorso previsto. La manifestazione si ripete ormai da molti anni, diventando un appuntamento fisso per la comunità locale.

Si è svolta oggi, 17 aprile, la XV edizione della Passeggiata Ecologica “Salvaguardiamo n’copp Arena”, appuntamento ormai tradizionale per la comunità di Cesa, organizzato dall’Associazione Culturale CesaRinasce ASD. Un evento che unisce ambiente, partecipazione e memoria, nato da un’idea.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ratake presenta la prima passeggiata ecologica a Noventa PadovanaL’iniziativa nasce dall’impegno di un singolo volontario, Marco, che negli ultimi due mesi ha scelto di dedicare tempo ed energie alla pulizia della... Difesa dell’ambiente, in programma una nuova ‘Passeggiata ecologica’ sul territorioSi terrà domenica 8 febbraio a Poggio Renatico la ‘Passeggiata ecologica’ organizzata da Plastic Free, con la collaborazione di Clara e il patrocinio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lions Day a Mirandola, grande partecipazione per la giornata della prevenzione; Autismo, comunità in prima linea: grande partecipazione al Teatro Solvay. Domani l’evento finale con la pallavolo dedicata all’inclusione; Emozioni e grande partecipazione per lo spettacolo Leonesse; Farmacie private, grande partecipazione allo sciopero per il contratto. A Paupisi emozioni e grande partecipazione per la Via Crucis ViventeGrande partecipazione ed emozione per la Via Crucis Vivente che si è svolta a Paupisi venerdì santo sera confermandosi, anche dopo ben 12 anni che mancava, uno degli appuntamenti più sentiti e suggest ... ntr24.tv Grande partecipazione per The Purple Night, lo show dedicato ai 15 anni di San Marino all’Eurovision Song ContestSan Marino – Un evento memorabile ha celebrato i 15 anni di partecipazione della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest con The Purple Night, uno spettacolo esclusivo ideato e condotto ... ilmessaggero.it PROCESSO TRIBUTARIO, A PAOLA CONFRONTO TRA PROFESSIONISTI: GRANDE PARTECIPAZIONE Commercialisti e avvocati insieme: “Non siamo in competizione, ma alleati del contribuente” - facebook.com facebook Infrastrutture in Ucraina: opportunità concrete per le imprese italiane Grande partecipazione al quarto webinar “Infrastrutture in Ucraina dopo quattro anni di guerra”, organizzato insieme a @ita - Italian Trade Agency Ufficio di Kiev, con circa 150 imprese italian x.com