A un anno dal suo debutto in Italia, la Sausage Walk Italia torna a riunire i proprietari di bassotti in una passeggiata solidale che si svolgerà in diverse città del paese, tra cui Genova. L’evento prevede incontri e camminate collettive con i cani di questa razza, promuovendo l’adozione e la sensibilizzazione sulle problematiche legate agli animali domestici.

Dopo l'esordio in Italia un anno fa, torna la Sausage Walk Italia, ovvero la passeggiata dei bassotti: l'evento si svolgerà in contemporanea in tante città d’Italia, compresa Genova. La passeggiata è a partecipazione libera e aperta a tutti. Appuntamento domenica 29 marzo alle 10:30 presso il Belvedere Edoardo Firpo, per poi prendere il via alle ore 11. Gli amanti dei bassotti sono chiamati a condividere la stessa passione. L'obiettivo è come sempre, attraverso la vendita del merchandising, quello di sostenere e donare una parte del ricavato all’Associazione Bassotti e Poi Più che si occupa di recupero e assistenza a bassotti in difficoltà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Torna a Genova la Sausage Walk Italia, la passeggiata solidale dei bassotti

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