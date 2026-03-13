Don Checo | commedia in veneto a Ponte San Nicolò

Sabato 14 marzo alle 21, nella Sala Civica Unione Europea di Ponte San Nicolò si terrà lo spettacolo teatrale Don Checo, una commedia in vernacolo veneto. L'evento è organizzato e promosso dall'amministrazione comunale e vedrà la partecipazione di attori locali che interpreteranno la piece sul palco della sala. L'ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Sabato 14 marzo alle 21, la Sala Civica Unione Europea di Ponte San Nicolò ospiterà lo spettacolo Don Checo. La commedia in dialetto veneto sarà portata in scena dalla compagnia El Tanbarelo di Adria, con una narrazione ambientata negli anni Trenta che mette al centro un parroco schietto e loquace. L’evento rientra nella rassegna PONTEATRO, curata dall’assessorato alla cultura del comune e diretta artisticamente dal CAST di Simone Toffanin. Il testo è opera di Attilio Rovinelli, mentre la regia spetta a Giuliano Visentin. L’ingresso costa 7 euro, oppure si può optare per un abbonamento a 30 euro invece dei soliti 42 euro. Il recupero della memoria contadina attraverso il palcoscenico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Checo: commedia in veneto a Ponte San Nicolò Articoli correlati PonTeatro 2026, spettacolo “Don Checo” a Ponte San NicolòNuovo appuntamento con PONTEATRO, la rassegna teatrale organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall’assessorato alla cultura con la... Mostra: "Sindoni, stracci intinti nella storia" a Ponte San NicolòQuelle che vedrete sono delle “Sindoni”: tecnicamente sono soltanto immagini della Shoah realizzate bruciando degli stracci, dei pezzi di una stoffa...