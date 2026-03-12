PonTeatro 2026 spettacolo Don Checo a Ponte San Nicolò

Il 14 marzo alle 21, alla Sala Civica Unione Europea di Ponte San Nicolò, si terrà lo spettacolo “Don Checo” inserito nella rassegna teatrale PonTeatro 2026. L’evento è organizzato dal Comune di Ponte San Nicolò con il supporto dell’assessorato alla cultura e vede la direzione artistica di Simone Toffanin del CAST. La commedia sarà rappresentata in dialetto e aperta al pubblico.

Nuovo appuntamento con PONTEATRO, la rassegna teatrale organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall'assessorato alla cultura con la direzione artistica del CAST di Simone Toffanin, che sabato 14 marzo (ore 21) porta in scena, alla Sala Civica Unione Europea, la commedia in dialetto veneto "Don Checo", scritta da Attilio Rovinelli. La produzione è affidata alla compagnia El Tanbarelo di Adria, con la regia di Giuliano Visentin. Racconta una storia, tutta recitata in dialetto veneto, divertente e leggera, ambientata in un paesino rurale negli anni '30, che ha come protagonista don Checo, un parroco particolarmente loquace e...