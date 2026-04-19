Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li riposizionata la campata dopo il crollo | la soddisfazione di Giani e Gariglio

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, si è conclusa un’operazione importante riguardante il ponte mobile sulla strada Fi-Pi-Li. La campata, che era stata rimossa a causa di un crollo, è stata riposizionata. L’intervento è stato seguito da rappresentanti istituzionali, che hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La modifica riguarda un punto strategico nello snodo tra l’autostrada e l’area portuale.