Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li riposizionata la campata dopo il crollo | la soddisfazione di Giani e Gariglio
Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, si è conclusa un’operazione importante riguardante il ponte mobile sulla strada Fi-Pi-Li. La campata, che era stata rimossa a causa di un crollo, è stata riposizionata. L’intervento è stato seguito da rappresentanti istituzionali, che hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La modifica riguarda un punto strategico nello snodo tra l’autostrada e l’area portuale.
Sì è conclusa nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, un’operazione cruciale per lo snodo logistico tra la Fi-Pi-Li e l'area portuale. È stato infatti eseguito il riposizionamento della campata del ponte mobile che collega la rotonda del terminal Tdt alla strada di grande comunicazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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