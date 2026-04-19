Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li riposizionata la campata dopo il crollo | la soddisfazione di Giani e Gariglio

Da livornotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, si è conclusa un’operazione importante riguardante il ponte mobile sulla strada Fi-Pi-Li. La campata, che era stata rimossa a causa di un crollo, è stata riposizionata. L’intervento è stato seguito da rappresentanti istituzionali, che hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La modifica riguarda un punto strategico nello snodo tra l’autostrada e l’area portuale.

Sì è conclusa nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, un’operazione cruciale per lo snodo logistico tra la Fi-Pi-Li e l'area portuale. È stato infatti eseguito il riposizionamento della campata del ponte mobile che collega la rotonda del terminal Tdt alla strada di grande comunicazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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