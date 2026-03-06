Calambrone il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li esce dalle guide | caos in porto traffico paralizzato

A Calambrone, il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li si è staccato dalle guide, causando il blocco totale del traffico nel porto. La carreggiata non si è riallineata correttamente, creando un ingorgo che si estende lungo la strada. Per ora, non ci sono state segnalazioni di feriti o danni strutturali, ma la situazione rimane critica e difficile da gestire.

Lo scarrellamento a causa del probabile cedimento delle cerniere della campata mobile. Fortunatamente non si registrano feriti, la circolazione deviata sulle strade alternative Il ponte che esce dalla guida, la carreggiata che non si allinea e il traffico che resta paralizzato. Caos in zona porto, all'altezza del Terminal Darsena Toscana, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, quando il ponte mobile sul raccordo che collega la rotonda del terminal Tdt alla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li è uscito dalle guide per un presumibile cedimento delle cerniere o mal funzionamento delle stesse. Fortunatamente non si registrano feriti, mentre il traffico, subito interrotto per l'impraticabilità della strada, è stato deviato sulle strade alternative rendendo comunque complicata la circolazione.