Torre Spaccata residenti esasperati dalla viabilità | Amministrazione immobile servono interventi

A Torre Spaccata i residenti sono esasperati dalla situazione della viabilità, chiedendo interventi concreti all’amministrazione. Le strade scolastiche non rispondono alle aspettative, le piste ciclabili sono inaccessibili e i progetti di mobilità sostenibile sono ancora fermi. In molte zone si registrano ingorghi e code, mentre le proposte di miglioramento restano congelate da tempo.

L'isola ambientale ancora ferma nei cassetti, la strada scolastica che taglia in due il quartiere e le ciclabili irraggiugibili: tutti i problemi di mobilità a cui il quartiere chiede risposte Strade scolastiche che hanno deluso le aspettative; piste ciclabili irraggiungibili, incolonnamenti e progetti di mobilità rimasti chiusi nei cassetti. A Torre Spaccata, l’attesa annessione al Municipio VII, sul piano della viabilità, non ha portato quel vento di cambiamento che molti residenti auspicavano. Il comitato di quartiere, facendosi portavoce delle criticità legate alla mobilità, ha recentemente ribadito al Municipio VII quali sono gli interventi attesi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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