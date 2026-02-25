In ritardo i lavori del ponte di Torre Marino D' Alfonso Pd | Colpevole disattenzione della Regione

Il deputato del Pd si impegna a trasformare la vicenda in vertenza nazionale: “Indifferenza amministrativa per un'opera finanziata con 780mila euro di fondi pubblici e che doveva essere consegnata 11 mesi fa” “I ponti servono a unire, congiungere, a costruire comunità, non a dividere vite, storie, necessità – dichiara in una nota l'ex presidente della Regione Abruzzo - Lo avevano capito negli anni ’50 quando a Lanciano hanno costruito il cavalcavia-ponte di Torre Marino, sembra paradossale non lo si comprenda nel 2026, con una infrastruttura interdetta da otto anni, 2.922 giorni, un tempo tanto ampio che in Giappone avrebbero costruito 3 aeroporti e 4 stazioni ferroviarie dell’alta velocità. Quel cavalcavia, in condizioni di normale e usuale percorribilità, consentiva di collegare il centro urbano di LancianoSs84 Frentana e le contrade di Torre Marino, Santa Maria dei Mesi e Candeloro senza dover circumnavigare zone collinari: un tragitto relativamente breve e diretto di appena 10 minuti in normali condizioni di traffico, fatte salve sporadiche eccezionalità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Lavori sul ponte ferroviario, a Torre a Mare chiuso il prolungamento della Provinciale 57A Torre a Mare, i lavori sul ponte ferroviario hanno causato la chiusura del prolungamento della Provinciale 57, per permettere interventi di manutenzione.

#Ponte di Torre Marino a #Lanciano. 'Otto anni di attesa, in Giappone avrebbero costruito 3 aeroporti' #abruzzo #cronaca x.com

