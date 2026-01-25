Treni Ponte al Pino | circolazione ripresa nel nodo di Firenze Nuova passerella pedonale in funzione dal 3 febbraio

La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è stata riattivata il 25 gennaio 2026, dopo la sospensione iniziata il 24 gennaio per lavori al cavalcaferrovia “Ponte al Pino”. La nuova passerella pedonale, operativa dal 3 febbraio, rappresenta un intervento pianificato e condiviso con le autorità locali, volto a migliorare la sicurezza e la mobilità nel sito. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato la ripresa delle attività nel contesto di interventi di manutenzione programmata

In questa prima fase è stata realizzata una nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto. Sarà utilizzabile dal 3 febbraio 2026. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti, permettendo il regolare ripristino della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze. Durante l’interruzione, l’offerta ferroviaria è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di supporto. Tutte le modifiche erano state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie. Continueranno, inoltre, fino a questa notte i lavori di rinnovo degli scambi nell’ambito della stazione Firenze Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

