La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è stata riattivata il 25 gennaio 2026, dopo la sospensione iniziata il 24 gennaio per lavori al cavalcaferrovia “Ponte al Pino”. La nuova passerella pedonale, operativa dal 3 febbraio, rappresenta un intervento pianificato e condiviso con le autorità locali, volto a migliorare la sicurezza e la mobilità nel sito. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato la ripresa delle attività nel contesto di interventi di manutenzione programmata

In questa prima fase è stata realizzata una nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto. Sarà utilizzabile dal 3 febbraio 2026. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti, permettendo il regolare ripristino della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze. Durante l’interruzione, l’offerta ferroviaria è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di supporto. Tutte le modifiche erano state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie. Continueranno, inoltre, fino a questa notte i lavori di rinnovo degli scambi nell’ambito della stazione Firenze Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni, Ponte al Pino: circolazione ripresa nel nodo di Firenze. Nuova passerella pedonale in funzione dal 3 febbraio

A Firenze, Ponte al Pino rimarrà chiuso fino alle 5 di lunedì 26 gennaio per l'installazione della nuova passerella pedonale, prevista per il 5 febbraio.

