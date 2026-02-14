Nuovo Ponte del Gatto posata la passerella per i sottoservizi

A Cesenatico, il nuovo Ponte del Gatto si è arricchito di una passerella per i sottoservizi, un intervento necessario dopo che le vecchie tubature si sono rotte. La posa della passerella permette di spostare temporaneamente i cavi e le tubature senza bloccare completamente il traffico sul ponte. Questa operazione mira a facilitare i lavori di ristrutturazione senza creare disagi ai cittadini. La passerella, lunga circa 50 metri, è stata installata nelle ultime ore e rappresenta un passo importante nel progetto di rinnovo del ponte.

Un ponte provvisorio dove far passare tutti i servizi sotterranei. A Cesenatico proseguono i lavori al Ponte del Gatto in corrispondenza del principale ingresso della città. Per consentire il corretto funzionamento delle utenze, è stato installato un ponte provvisorio in alluminio autoportante nell’area di cantiere, in vista della demolizione della struttura esistente e della successiva ricostruzione. Sul posto nei giorni scorsi sono arrivati gli elementi metallici prefabbricati ed i ponteggi necessari a realizzare il supporto temporaneo che consentirà il passaggio dei numerosi sottoservizi oggi ospitati nello scatolato appeso sotto il vecchio ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Ponte del Gatto, posata la passerella per i sottoservizi Verso il nuovo Ponte del gatto, ecco la passerella per lo spostamento delle tubature: "Eccellenza ingegneristica" A Cesenatico, ieri, è stata terminata una passerella che permette di spostare le tubature, un passo fondamentale per la ricostruzione del Ponte del gatto. Firenze, chiusura di Ponte al Pino: posata la nuova passerella pedonale. Funaro: “Aprirà il 5 febbraio “ A Firenze, Ponte al Pino rimarrà chiuso fino alle 5 di lunedì 26 gennaio per l’installazione della nuova passerella pedonale, prevista per il 5 febbraio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Verso il nuovo Ponte del gatto, ecco la passerella per lo spostamento delle tubature: Eccellenza ingegneristica; Nuovo Ponte del Gatto, posata la passerella per i sottoservizi; Ponte del Gatto, nuovo assetto per le occupazioni di suolo pubblico lungo il Porto Canale; Cesenatico, demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto: allestito il cantiere. Ponte del Gatto, posata la passerella per lo spostamento dei sottoserviziNella giornata di ieri è stata completata una fase molto importante per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto ... livingcesenatico.it Cesenatico, al Ponte del Gatto si realizza il passaggio provvisorio per le utenzeArriva il ponte utenze da montare lato mare accanto al vecchio ponte Del Gatto prima che venga demolito. Servirà da alternativa temporanea per far ... corriereromagna.it VERSO IL NUOVO PONTE DEL GATTO: ECCO LA PASSERELLA Qui la notizia-> https://cityne.ws/DMM3K facebook Con l’inaugurazione del nuovo Ponte dei Chinelli restituiamo alla #ValBormida un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale, attesa da tempo e fondamentale per la viabilità e la vita quotidiana di cittadini e imprese. Investire sulle #infrastrutture significa invest x.com