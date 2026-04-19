Pomodoro a rischio Produzioni estere in arrivo | Serve più trasparenza

Il settore del pomodoro da industria si trova davanti a nuove sfide, con l’arrivo di produzioni estere che potrebbero influenzare il mercato locale. Un progetto chiamato Project New Delta prevede la coltivazione di oltre un milione di ettari in Egitto, sollevando richieste di maggiore trasparenza sulla filiera e sui flussi di prodotto. La questione viene discussa in un momento di crescente attenzione alle dinamiche globali di approvvigionamento e produzione.

GROSSETO Per il pomodoro da industria si profila una mazzata: si chiama Project New Delta ed è un progetto agricolo che prevede la messa a coltura di oltre un milione di ettari in Egitto. Il paese dei Faraoni, che già oggi costituisce uno dei maggior competitor ortofrutticoli per il nostro paese. A lanciare l’allarme in un’Interrogazione rivolta ai ministri Francesco Lollobrigida (agricoltura) e Orazio Schillaci (salute) è stato Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera. "Molte realtà industriali - ha detto il parlamentare - segnalano esportazioni di derivati di pomodoro dall’Egitto verso l’Europa in forte crescita: +88% solo negli ultimi sei mesi del 2025, secondo Eurostat".🔗 Leggi su Lanazione.it

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