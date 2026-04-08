Polpette di pane e acciughe il gustoso finger food da aperitivo o antipasto

Le polpette di pane e acciughe rappresentano un classico esempio di ricetta semplice e gustosa, ideale come finger food o antipasto. Questa preparazione nasce dalla tradizione pugliese, dove il pane raffermo viene spesso recuperato per creare piatti saporiti. La ricetta prevede l’uso di pane raffermo, acciughe e altri ingredienti, mescolati e formati in piccole polpette da friggere o cuocere al forno.

Quante volte capita di ritrovarsi con del pane ormai duro in dispensa? Buttarlo via non è mai la scelta giusta, soprattutto nella tradizione pugliese, dove il recupero in cucina è quasi una regola d’oro. Proprio da questa filosofia nasce una ricetta “antispreco” semplice e saporita: le polpette. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Palermo "manciataria": aperitivo itinerante tra storia e street foodSabato 21 marzo, alle ore 18, appuntamento a piazza Marina davanti al Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del...

POLPETTE DI PANE della NONNA | Croccanti Fuori e Morbidissime Dentro!

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Polpette di pane e rucola (ricetta senza uova)Le polpette di pane e rucola sono una ricetta vegetariana semplice e veloce con la quale riutilizzare il pane raffermo e far felici grandi e piccini. Da servire come secondo piatto accostate a verdure ... greenme.it

POLPETTE DI MELANZANE RICETTA INFALLIBILE DELLA MIA NONNA "I PITTICELLI DI MELENGIANE CALAVRISI" (POLPETTE DI MELANZANE) Ci sono piatti il cui semplice nome, ancora prima che il gusto , ci lasciano trasportare con la mente a ricordi p - facebook.com facebook