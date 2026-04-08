Polpette di pane e acciughe il gustoso finger food da aperitivo o antipasto

Da baritoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le polpette di pane e acciughe rappresentano un classico esempio di ricetta semplice e gustosa, ideale come finger food o antipasto. Questa preparazione nasce dalla tradizione pugliese, dove il pane raffermo viene spesso recuperato per creare piatti saporiti. La ricetta prevede l’uso di pane raffermo, acciughe e altri ingredienti, mescolati e formati in piccole polpette da friggere o cuocere al forno.

Quante volte capita di ritrovarsi con del pane ormai duro in dispensa? Buttarlo via non è mai la scelta giusta, soprattutto nella tradizione pugliese, dove il recupero in cucina è quasi una regola d’oro. Proprio da questa filosofia nasce una ricetta “antispreco” semplice e saporita: le polpette. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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