Japanese Cheesecake | la ricetta semplice che sta diventando un fenomeno dietro la scena dolciaria italiana

La Japanese Cheesecake sta conquistando i social e le cucine italiane. Questa torta, nata come una rivisitazione di un semplice sablé al cocco, è diventata un vero e proprio fenomeno tra gli appassionati di dolci. Le ricette si moltiplicano sui video di TikTok, dove molti cercano di replicarla a casa. La sua semplicità e il gusto delicato attirano sempre più persone, che sperimentano varianti e trucchi per ottenere il risultato perfetto. La diffusione di questa torta prova come una ricetta semplice possa trasformarsi in un trend virale, spinta dalla

La Japanese Cheesecake, una creazione ormai iconica su TikTok, nasce dalla volontà di trasformare un semplice sablé al cocco in uno snack dolce e ondulante, ma la sua evoluzione è andata oltre. Il paziente zero, un utente chiamato Fukase, noto come @worldofxtra, ha iniziato a mescolare sablé al cocco con yogurt greco, un’operazione che ha ottenuto subito popolarità. A partire dal 7 gennaio 2026, il video è stato visto milioni di volte e ha cominciato a diffondersi in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, dove è stato adattato a un gusto più occidentale. Le persone hanno cominciato a rimpiazzare il sablé con i Biscoff, noti per la loro aroma speziato e zuccherino, che sembrano bilanciare meglio l’acidità dell’yogurt. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La “Japanese cheesecake” sta conquistando TikTok grazie a una ricetta semplice e veloce, composta da soli due ingredienti: yogurt greco e biscotti.

La Japanese Cheesecake, conosciuta anche come cheesecake giapponese, ha conquistato molti appassionati grazie alla sua preparazione semplice e alla consistenza soffice.

