Poliziotto si frattura la mano dopo aggressione di un detenuto psichiatrico

Un agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un detenuto con problemi psichici nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta. Durante l'incidente, il poliziotto si è fratturato una mano e ha bisogno di cure mediche. La vicenda si è verificata nel corso di un episodio di violenza all’interno della struttura detentiva, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

Grave aggressione nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove un detenuto psichiatrico ha aggredito un agente della polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure dei medici. Lo rende noto il segretario regionale dell’Osapp Vincenzo Palmieri.L’aggressione si è verificata nella.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Detenuto frattura mano ad agente della polizia penitenziaria nel carcere San DonatoA denunciare l'ennesimo episodio di violenza nella casa circondariale di Pescara è Gianluca Capitano, segretario provinciale Coordinamento nazionale... Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi, salvato dalla PenitenziariaTempo di lettura: < 1 minuto Un agente della Polizia Penitenziaria ha salvato ieri un detenuto psichiatrico che nel carcere di Secondigliano, a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agente penitenziario aggredito durante il controllo di un pacco: la denuncia dal carcere di Taranto; Aggressione in carcere, agente ferito durante un controllo antidroga; Carcere di Taranto, poliziotto aggredito da un detenuto psichiatrico: nel pacco nascondeva droga; Claudio Bisio poliziotto è irresistibile e Uno sbirro in Appennino non è la solita fiction. Poliziotto si frattura la mano dopo aggressione di un detenuto psichiatricoL'agente costretto alle cure in ospedale e ha avuto 25 giorni di prognosi. Palmieri (Osapp): Gestione internati sia a carattere sanitario. Servono strutture idonee e personale specializzato ... casertanews.it Carcere Taranto, detenuto aggredisce poliziotto: frattura a una costola, prognosi di 30 giorniUn grave episodio di violenza si è verificato lunedì scorso nel carcere di Taranto: un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria fratturandogli una costola. La denuncia arriva dal Sappe ... trmtv.it Poliziotto ferito al corteo per Cospito, interviene Meloni: “Lo Stato non si fa intimidire”- - facebook.com facebook Esprimo il mio affettuoso augurio di pronta guarigione al poliziotto rimasto ferito a Roma durante il corteo anarchico e la ferma condanna per i diversi atti di violenza perpetrati nei confronti di chi tutti i giorni è impegnato nel garantire ordine e sicurezza. Alle do x.com