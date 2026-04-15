Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi salvato dalla Penitenziaria

Un detenuto psichiatrico nel carcere di Secondigliano, a Napoli, ha tentato di suicidarsi impiccandosi. L'episodio è avvenuto ieri ed è stato evitato grazie all'intervento tempestivo di un agente della Polizia Penitenziaria, che è riuscito a bloccare il tentativo di impiccagione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle condizioni attuali del detenuto o alle eventuali misure adottate successivamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un agente della Polizia Penitenziaria ha salvato ieri un detenuto psichiatrico che nel carcere di Secondigliano, a Napoli, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. A darne notizia sono il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio che a nome di tutto il sindacato esprimono “soddisfazione per l’operato del poliziotto il cui intervento a salvato una vita umana confermando ancora una volta l’elevato livello di preparazione e lo spirito di abnegazione che contraddistingue quotidianamente il personale di polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano”. “ Tuttavia –....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi, salvato dalla Penitenziaria Detenuto tenta di impiccarsi nel carcere di Terni, salvato dagli agenti della penitenziariaI sindacati proseguono lo stato di agitazione: “Siamo al collasso, con sezioni al limite e lavori di ristrutturazione a rischio” Un detenuto... Firenze: detenuto di Sollicciano tenta di suicidarsi con le lenzuola. Salvato dalla Polizia penitenziariaFIRENZE – Un detenuto ha tentato di togliersi la vita, domenica 25 gennaio 2026, nel carcere fiorentino di Sollicciano. Argomenti più discussi: Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi, salvato dalla Penitenziaria; Personale nel mirino, 143 aggressioni a medici e infermieri: i reparti più a rischio negli ospedali a Cagliari. Detenuto psichiatrico tenta di impiccarsi, salvato dalla PenitenziariaUn agente della Polizia Penitenziaria ha salvato ieri un detenuto psichiatrico che nel carcere di Secondigliano, a Napoli, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. (ANSA) ... ansa.it Carcere di Imperia: detenuto tenta suicidio in cella, salvato dalla Polizia PenitenziariaHa tentato di togliersi la vita impiccandosi alle grate della finestra della propria cella, utilizzando un laccio ricavato da una tuta, ma è stato salvato grazie al tempestivo intervento della Polizia ... imperiapost.it - Carcere minorile, giovane detenuto s'impicca - Salvato in extremis da personale e Suem 118, il sindacato accusa: "In questo momento dentro all’istituto non è operativa la sanità penitenziaria e il supporto psicologico". #rovigo #carcereminorile - facebook.com facebook