Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma poliziotto colpito e ferito da bottiglia

A Roma, durante un corteo a sostegno di Alfredo Cospito, sono scoppiate tensioni tra gli anarchici e le forze dell'ordine. La manifestazione ha visto momenti di confusione con urla, insulti e l'uso di fumogeni. Un agente di polizia è stato colpito da una bottiglia e ha riportato ferite. La situazione si è manifestata in via Sardi, dove sono avvenuti gli scontri più intensi.

Urla, insulti e fumogeni al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito a Roma. Un poliziotto è rimasto ferito, colpito da una bottigliata in via Sardi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetroSarebbe accaduto durante momenti di tensione tra il corteo e un fotografo al seguito della manifestazione. Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di poliziaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scontri alla manifestazione per Alfredo Cospito: condannati 18 anarchici a Torino, ma non per devastazione; Inchiesta sul fronte anarchico: le minacce durante il corteo alla Spezia; Verso la proroga del 41 bis per Cospito: torna alta la tensione tra Stato e galassia anarchica; 25 aprile ad alta tensione a Trieste. Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottigliaUrla, insulti e fumogeni al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito a Roma. Un poliziotto è rimasto ferito, colpito da una bottigliata in via Sardi. fanpage.it Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetroDurante il corteo degli anarchici in corso a Roma è rimasto ferito al volto un funzionario della polizia a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. ansa.it Tensioni a Milano tra antagonisti e forze dell’ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega,... - facebook.com facebook Tensioni a Milano tra antagonisti e forze dell'ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega, in piazza Duomo. In via Borgogna le forze dell'ordine stanno usando idranti contro i manifestanti, mentre gli an x.com